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Giriş Tarihi: 21.12.2021 11:18

TOGG yeni logosuyla ABD’ye gidiyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
TOGG yeni logosuyla ABD’ye gidiyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, dünya sahnesine ilk adımını ABD'de atıyor. ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek ve dünyanın en büyük teknoloji firmalarının yer aldığı Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de yer alacak olan TOGG, yolculuğuna bugün başlıyor.

Türk Hava Yolları'nın hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo tarafından Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye taşınacak. TOGG,2022 sonunda üretimi başlayacak olan SUV modelinin sergileneceği fuarda, TOGG'un yeni logosuya tanıtılacak.

TOGG'un Turkish Cargo tarafından gerçekleştirilecek küresel marka yolculuğuna, "sanal konvoy" ile tüm dünyadan eşlik edilebilecek. Katılımcılar için taşımaya özel oluşturulan "www.yolunuzacikolsun.com" internet sitesi üzerinden kişiselleştirilmiş uçak modelleriyle dahil olduğu konvoy, Turkish Cargo uçağının havalanmasıyla eş zamanlı olarak başlayacak. 1 saat sürecek yolculuk dijital olarak takip edilebilecek.

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TOGG yeni logosuyla ABD’ye gidiyor
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