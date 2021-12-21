AK Partili Hızal’dan Tunç Soyer’e tepki: Yeni metro hattı açılışını merakla bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamüstü açıkladığı yeni ekonomi paketinin ardından dövizde sert düşüş yaşanması üzerine AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal kişisel sosyal medya hesabından Soyer'e yanıt verdi. Hızal attığı twette "Cumhurbaşkanımızın açıklamaları sonrasında TL'nin değer kazanmasıyla şehrimizin kazandığı yeni metro hattının açılışını merakla bekliyoruz" dedi. Hızal'ın çıkışı karşısında Soyer'in ne yapacağı merak konusu oldu.

"KENTİMİZ BİR METRO HATTI KAYBETTİ" DEMİŞTİ AMA…

Geçtiğimiz haftalarda döviz kurlarındaki ani yükseliş sonrası bir çok yatırımını dövizle borçlanarak hayata geçirmeyi tercih eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kişisel twetter adresinden açıklamalarda bulundu. Soyer "Bildiğiniz üzere İzmir'de tüm raylı sistem yatırımlarını İzmir Büyükşehir olarak devlet desteksiz yapıyoruz. Kötü ekonomi politikaları sonrası yaşanan kur krizi yüzünden yatırımlarımızın maliyeti 3.5 milyar TL arttı. Bu öyle biri miktar ki; şehrimiz 1 metro hattı kaybetti." İfadelerine yer verdi. Bu açıklamasını katıldığı etkinliklerde de tekrarlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yanıt İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan geldi.

Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi paketini açıklamasının ardından döviz kurlarında sert düşüşler yaşandı. Bunun üzerine Hızal Twiiter hesabından yaptığı açıklamada Soyer'e metro göndermesinde bulundu. Hızal açıklamasında şu ifadelere yer verdi; " Cumhurbaşkanımızın açıklamaları sonrasına TL'nin değer kazanmasıyla şehrimizin kazandığı yeni metro hattının açılışını merakla bekliyoruz" dedi. Hızal'ın açıklaması sonrası Başkan Soyer'in nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.