Almanya’dan Ukrayna açıklaması! Sınırdaki hareketlilik endişe yarattı

Baerbock, Libya'da seçimlerin ertelenmesi konusundaki endişelerine de değinerek, "Libya'da halen açıklığa kavuşturulması gereken birkaç yasal konu mevcut. Seçimin gerçekleştirilebilmesi ve açıklığa kavuşturulması için gereken yasal konular üzerine Birleşmiş Milletler ile yakın bir şekilde çalışılıyoruz. Bu korkunç felaket yıllarında seçimin yapılabilmesi sadece uluslararası toplum için değil, özellikle Libyalılar için inanılmaz derecede önemli." ifadelerini kullandı.

LÜKSENBURG DIŞİŞLERİ BAKANI JEAN ASSELBORN

Asselborn da 17 yıllık görev süresi boyunca NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve AB'den Rusya'ya karşı bu kadar net bir askeri operasyon uyarısı görmediğini söyledi.

Ekonomik yaptırımların Avrupa dahil hiç kimseye bir faydası olmayacağına işaret eden Asselborn "sadece askeri müdahale seçeneği görmek yerine" diplomatik yola geri dönmeye çalışmanın Avrupa'nın açık bir mesajı olacağını vurguladı.

İki bakan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rağmen Avrupa Birliğinde yeni bir sınır kapanması beklemediklerini kaydetti.