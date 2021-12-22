Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yargıtay kararını tanımadı

Ankara'da iş insanı Hikmet Altuntop, Ankara'nın Altındağ ilçesi Hisar Caddesi'nde bulunan açık otoparkı Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı ile 10 yıllığına kiraladı. İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alarak çalışmaya başlayan Altuntop'un ruhsatı 'Otoparkta tespit edilen aksaklıklar, yönetmelikte öngörülen şartlara uymadığı' gerekçesiyle iptal edildi.

'SÖZ KONUSU EKSİKLİKLER YÖNETMELİKTE YOK'

Ruhsatı iptal edilen Altuntop konuyu yargıya taşıdı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, tespit edilen noksanlıklardan sadece birinin mevzuatta aranan şartlardan olduğu, bu noksanlığın ise davacı tarafından 15 günlük süre içerisinde giderildiği, diğer eksikliklerin ise yönetmelikte açık otoparklar için aranan şartlar arasında olmadığının anlaşıldığını belirterek, ruhsat iptaline ilişkin dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Kararın üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi, Danıştay'a 'karar düzelteme' yoluna gitti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DANIŞTAY KARARINI TANIMADI

Dosyayı inceleyen Danıştay 10. Hukuk Dairesi Kasım 2020'de verdiği kararında, Büyükşehir Belediyesi'nin, kararın düzeltilmesi dilekçesinde öne sürülen hususların, taraflarca kararın düzeltilmesinin istenebileceği hükmüne uymadığı gerekçesiyle, kararın düzeltilmesinin isteminin reddine oy çokluğuyla kesin olarak karar verdi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Danıştay kararını tanımaması üzerine Hikmet Altuntop, arabuluculuk yoluna gitti.

'TALİMAT GELMEDEN BİR ŞEY YAPAMAYIZ'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı avukatları ile arabuluculuk yoluna giden Altuntop, gerçekleştirilen 3 oturumda anlaşmaya varamadı. Danıştay kararını ifade ederek anlaşma yapılması gerektiğini kaydeden Altuntop, iddiaya göre Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı avukatlarından 'Yukarıdan talimat gelmeden bir şey yapamayız' cevabını aldı. Kararın ardından 3 ay geçmesi üzerine hiçbir işlem yapılmadığını aktaran ve İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatını geri almaya çalışan Altuntop, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 3 ay arayla 3 dilekçe yazdı ancak geri dönüş alamadı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hikmet Altuntop, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nın Danıştay tarafından ruhsatının alınmasının iptaline ilişkin kararına uymaması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'Görevi kötüye kullanmak'tan suç duyurusunda bulundu. Altuntop dilekçesinde, Ankara 6. İdare Mahkemesi ve Danıştay 10. Dairesi'nin lehine kesinleşmiş kararı olduğunu ve bu karara uyulması için arabuluculuk bürosuna başvurduğunu ancak 'Üst yönetimle görüşülerek anlaşma sağlanabileceği' önerisinin tutanaklara geçirilerek anlaşmanın sağlanmadığını ifade etti. İptal kararının 30 gün içinde yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden Altuntop dilekçesinde, zorunluluğa rağmen 9 aydır kendisine cevap verilmediğini ve görevini yerine getirmesini suiistimal etmesinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı ve ilgili yöneticilerden şikayetçi olduğunu belirtti.

'MAĞDUR EDİLDİM'

Konuya ilişkin mağd0uriyet yaşadığını dile getiren Hikmet Altuntop, yargı kararını çözmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile anlaşma sağlamaya çalıştıklarını ancak olumsuz sonuçlandığını dile getirdi. Altuntop, "Kira kontratımızı yaptık. Ruhsatım elimden alındı. Konu yargıya taşınınca lehime sonuçlandı ancak belediye itiraz ederek bu kez de Danıştay'a başvurdu. Oradan gelen karar da lehime sonuçlandı. 2020'de verilen kararın ardından ruhsatımı geri alabilmek için belediyeyle uzlaşmaya çalıştım. Avukatları ile üç oturum gerçekleştirdik bana, yukarıdan gelen talimatla anlaşma yapılabileceğini söylediler. Kesinleşmiş karar var 30 içinde yerine getirilmesi gerekiyor ama yapmadılar, yazdığım dilekçelere de 9 aydır cevap bekliyorum. Kararı uygulamadıkları gerekçesiyle ilgili kurum ve şahıslardan şikayetçi oldum" dedi.