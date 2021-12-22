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Giriş Tarihi: 22.12.2021 21:21

Bakan Kurum duyurdu! Avcılar'daki imar sorunu çözüme kavuştu

Bakan Kurum duyurdu! Avcılar’daki imar sorunu çözüme kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avcılar'da Tahtakale Mahallesi'ndeki imar planlarının onaylandığını belirtti. Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın devam eden imar sorununu çözüme kavuşturduk. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Avcılar ilçemizin Tahtakale Mahallesi'nde, hemşehrilerimize söz verdiğimiz üzere mahallemizin imar planlarını onaylayarak vatandaşlarımızın devam eden imar sorununu çözüme kavuşturduk. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Bakan Kurum duyurdu! Avcılar'daki imar sorunu çözüme kavuştu
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