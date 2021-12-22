Başkan Erdoğan Memur Sen Başkanı Ali Yalçın ve Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci ile görüştü



Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyet Bakan Bilgin'i ziyaret etti

BAŞKAN ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ

Asgari ücrete son 50 yılın en büyük zammının yapılmasının ardından Başkan Erdoğan, emekli ve memurlar için de düzeltme mesajı vermiş, hiçbir vatandaşın enflasyona ezdirmeyeceğinin altını çizmişti.