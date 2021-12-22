Başkan Erdoğan Memur Sen Başkanı Ali Yalçın ve Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur Sen Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci'yi kabul etti.
MEMURA EK ZAM MASADA
Ankara'daki kritik görüşmede memura ek zam talebi masaya yatırılacak. 3600 ek gösterge ve refah payı da ele alındı.
GÖRÜŞME SONA ERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.
PEŞ PEŞE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, dün Bakan Bilgin'i ziyaret etmiş, memura ek zam beklentilerini aktarmıştı.
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, dün Bakan Bilgin'i ziyaret etmişti
Bugün de Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyet Bakan Bilgin'i ziyaret etti, aynı konuda taleplerini iletti.
Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci ve beraberindeki heyet Bakan Bilgin'i ziyaret etti
BAŞKAN ERDOĞAN MESAJI VERMİŞTİ
Asgari ücrete son 50 yılın en büyük zammının yapılmasının ardından Başkan Erdoğan, emekli ve memurlar için de düzeltme mesajı vermiş, hiçbir vatandaşın enflasyona ezdirmeyeceğinin altını çizmişti.