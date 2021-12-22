Haberler Gündem Haberleri Bodrum’da polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi!
Giriş Tarihi: 22.12.2021 15:05 Son Güncelleme: 22.12.2021 15:08

Bodrum’da polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi!

Bodrum’da silah ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz’ün şehit eden sanık F.Ö için ağırlaştırmış müebbet istendi. Hazırlanan iddianame Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Bodrum'da silah ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 3 polis memurundan birinin şehit edilmesine birinin de yaralanmasına ilişkin sanıklardan Fatih Ö'nün ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıldan 40 yıla kadar hapis istendi. Sanığın oğlu Efe Ö'nün ise 28 yıldan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Ayrıca tutuksuz sanık oğlu Efe Ö. hakkında ise aynı suçlara yardım ettiği suçlamasıyla hazırlanan iddianame Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, "Şüpheli F.Ö.'nün suçu işlediği sırada görevini icraa etmekte olan 3 polis memuruna karşı öldürme kararlılığıyla ateşe ederek, şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'e karşı kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir suçu gizlemek, delilerini ortadan kaldırmak veya yakalanmamak amacıyla 'kasten öldürme' suçunu işlediği, yaralanan polis memuru A.D.'ye ve isabet almayan polis memuru S.C.'ye karşı icraaya başlayıp, elinde olmayan sebeplerle eylemi tamamlayamadığı bu nedenle 'kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği" ifade edildi.

NE OLMUŞTU

Bodrum'un Yahşi Mahallesi'nde 16 Haziran'da takip edilen otomobildeki şüphelilerin ateş açması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından sanıklar Fatih Ö. ve Efe Ö'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmış, baba ve oğlu tutuklanmış diğer iki şüpheli serbest bırakılmıştı. Efe Ö. yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda da silah ticareti ve saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 19 şüpheli daha yakalanmış, bu kişilerden 12'si tutuklanmıştı

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Bodrum’da polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi!
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