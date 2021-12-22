CHP’li Başkanın açtığı kitap fuarında PKK propagandası

Karabük'ün UNESCO tarafından Dünya Miras Şehri Listesine alınmasının nedeniyle CHP'li Belediye tarafından Safranbolu'da düzenlenen kitap fuarında terör örgütü PKK propagandası ve örgüte yardım-yataklık yapması nedeniyle halen cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş kitaplarının satılması tepkilere neden oldu.
MHP SAFRANBOLU İLÇE TEŞKİLATI "MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATIRMAYIZ"
Olaydan sonra bir açıklama yapan MHP İlçe teşkilatı ise "Terör örgütü PKK sempatizanı olduğu düşünülen, terörist cenazelerinde boy boy fotoğraf veren bir takım kişilerce açılan stantta, terör örgütü faaliyetleri sebebi ile cezaevinde tutuklu bulunan terörist Selahattin Demirtaş'a ait kitapların satılmasına tepki göstermişlerdir. Binlerce yıldır Türk yurdu olan tarihi ve turistlik ilçemiz Safranbolu'ta terör örgütü tarafından kaleme alınmış ve terör örgütü propagandası amacı taşıyan kitapların teshir edilmesi ve satılması kabul edilemez. Bizler Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine her zaman gösterdiğimiz haklı demokratik tepkilerimizi göstermeye devam edeceğiz. Her gün yüzlerce Safranbolu'lu genç ve çocuklarımızın da ziyaret ettiği bu fuarda açıkça terör örgütü propagandası yapılan yayınların teşhir edilmesi ve satılması kabul edilemez. Karabük'ümüzün tüm yetkililerinden de bu konuda gerekli işlemleri yapmalarını bekliyoruz. Terörist Selahattin Demirtaş tarafından kaleme alınmış bu kitapların halka açık bir fuarda satılması bir rezalettir. Safranbolu Belediye Başkanı Sayın Elif Köse tarafından yapılan açıklamada açıkça terör örgütüne tepki gösterilmemesi ayrı bir üzüntü kaynağıdır. Sayın Başkana tavsiyemiz Şehit cenazelerinde görüntü vermek yerine teröristlere ve terör örgütü destekçilerine gerekli tepkiyi vermesidir. Bu kitaplar derhal kaldırılmalı terör örgütü destekçisi kitap standı kapatılmalıdır.
BELEDİYE BAŞKANI KİTAPLARA SAHİP ÇIKTI
Olay ardından bir açıklama yapan CHP li Belediye Başkanı Köse bu kitaplar devletin izni ile basıldığını belirterek Köse, "Maalesef bir arbede yaşandı burada. Kitap fuarına yakışmayan bir olay ve yaşanmaması gerekirdi. Herkesi sağduyuya davet ediyorum. Hiçbir şeyi kaba kuvvetle halletmememiz gerektiğini düşünüyorum. Biz bu kitapların burada olduğunu fark ettikten sonra yayın evi ile görüşerek bu kitapları kaldırmalarını istedik. Hassas olunan bir noktada ki devletin izni ile bastırılmış kitaplar bunlar.
Biz bu konuda yine de hassasiyeti göz önünde bulundurarak kitapları kaldırttık. Bunun yolu bu değildir, buraya gelip bir arbede çıkartmasını ve burada bizim çocuklarımızda olabilir ya da kalabalık bir ortamda olabilirdi. Ben herkesi sağduyuya davet ediyorum. Bizimde çok üzüldüğümüz bir konu oldu. Ben böyle şeylerin yaşanmasını istemezdim. Biz Kaymakam bey ile iyi niyet ve heyecanla açmıştık. Bu sevimsiz olay hepimizi üzdü. Burada hiçbir kötü niyet yoktur"
Standa görevli Haldun Açıksözlü ise sosyal medya hesabından yayınladığı video da "Barbarlar bana saldırdı. Burada sadece Selahattin Demirtaş'ın kitapları değil diğer aydın yazarların da kitapları var" dedi.
Açılışı Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ile birlikte yapmıştı.