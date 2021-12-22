CHP’li Başkanın açtığı kitap fuarında PKK propagandası

MHP SAFRANBOLU İLÇE TEŞKİLATI "MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE SALYANGOZ SATIRMAYIZ"

Olaydan sonra bir açıklama yapan MHP İlçe teşkilatı ise "Terör örgütü PKK sempatizanı olduğu düşünülen, terörist cenazelerinde boy boy fotoğraf veren bir takım kişilerce açılan stantta, terör örgütü faaliyetleri sebebi ile cezaevinde tutuklu bulunan terörist Selahattin Demirtaş'a ait kitapların satılmasına tepki göstermişlerdir. Binlerce yıldır Türk yurdu olan tarihi ve turistlik ilçemiz Safranbolu'ta terör örgütü tarafından kaleme alınmış ve terör örgütü propagandası amacı taşıyan kitapların teshir edilmesi ve satılması kabul edilemez. Bizler Milliyetçi Ülkücü Hareket olarak terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine her zaman gösterdiğimiz haklı demokratik tepkilerimizi göstermeye devam edeceğiz. Her gün yüzlerce Safranbolu'lu genç ve çocuklarımızın da ziyaret ettiği bu fuarda açıkça terör örgütü propagandası yapılan yayınların teşhir edilmesi ve satılması kabul edilemez. Karabük'ümüzün tüm yetkililerinden de bu konuda gerekli işlemleri yapmalarını bekliyoruz. Terörist Selahattin Demirtaş tarafından kaleme alınmış bu kitapların halka açık bir fuarda satılması bir rezalettir. Safranbolu Belediye Başkanı Sayın Elif Köse tarafından yapılan açıklamada açıkça terör örgütüne tepki gösterilmemesi ayrı bir üzüntü kaynağıdır. Sayın Başkana tavsiyemiz Şehit cenazelerinde görüntü vermek yerine teröristlere ve terör örgütü destekçilerine gerekli tepkiyi vermesidir. Bu kitaplar derhal kaldırılmalı terör örgütü destekçisi kitap standı kapatılmalıdır.