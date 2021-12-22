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Giriş Tarihi: 22.12.2021 16:44

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nda yer alan "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda" mısralarına yer vererek, şunları kaydetti:

"Sarıkamış şehitlerimizi, bu cennet vatanın müdafaası sırasında Hakk'a yürüyüşlerinin 107. yılında rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı
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