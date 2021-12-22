Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan, Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklal Marşı'nda yer alan "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda" mısralarına yer vererek, şunları kaydetti:
''Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ.''#Sarıkamış şehitlerimizi bu cennet vatanın müdafaası sırasında Hakk'a yürüyüşlerinin 107. yılında rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. pic.twitter.com/6Ds3yzi3Yt— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 22, 2021
"Sarıkamış şehitlerimizi, bu cennet vatanın müdafaası sırasında Hakk'a yürüyüşlerinin 107. yılında rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."