"Eren’i okutamadım, onları okutacağım"

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Dumlupınar İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK terör örgütleri tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü ziyaret etti.

Trabzon'da unutulmaya yüz tutmuş değerleri, kültürü, gelenek ve görenekleri hatırlatmak, öğretmek ve aşılamak amacıyla başlatılan 'Hayata Değer Kat' projesi kapsamında Aralık ayı ödevleri olarak Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbülü ziyaret eden 4-A sınıfı öğrencileri Mehmet Ali Temren, Elif Yazıcı ve Emir Kadıoğlu, Şehit Eren Bülbül'ün mezarı başında dua ettiler.

Öğrenci Mehmet Ali Temren Anne Ayşe Bülbül'e "Şehit annesi olarak çocuklara ne tavsiye edersiniz?" sorusu üzerine anne Bülbül, "Hayatınızdaki değerleri unutmayın. Anne ve babanızın sözünden çıkmayın. Tüm dünyaya örnek çocuklar olun. Benim oğlum zor şartlarda, o yaşta, geçim sıkıntısı içinde eve ekmek getirme derdindeydi. Tüm çocuklar da benim evladım gibi örnek iyi bir evlat olsunlar. Okuyun, okumayı, öğrenmeyi bırakmayın. Eren'den küçük 2 tane kız çocuğum var, Eren'i okutamadım ama onları okutacağım." ifadelerini kullandı.