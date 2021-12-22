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Giriş Tarihi: 22.12.2021 18:09

Eyüpsultan'da korkunç kaza! Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Eyüpsultan’da korkunç kaza! Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da yanındaki 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan Pirinçci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı yolu üzerindeki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bedriye Kubaşık (34) yaşındaki kadın, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada kadına, E.H yönetimindeki hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında sürüklenen kadını gören çevredekiler bağırarak sürücüyü durdurdu.

Kubaşık olay yerinde hayatını kaybederken, çocuklar ise kazadan kıl payı kurtuldu. Acı haberi duyarak olay yerine koşan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Hafriyat kamyonu sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Eyüpsultan'da korkunç kaza! Hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
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