FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu
tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı
'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olan 26 şüpheli deşifre edildi. 6'sı mahrem imam, 6'sı görevde, 4'ü ihraç, 1'i emekli subay, 1'i görevde, 3'ü ihraç, 2'si emekli astsubay, 3'ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olan şüphelilerin, görev yaptıkları illerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon başlatıldı. FETÖ'ye yönelik "askeri casusluk" soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 32 şüpheli için İstanbul
merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda ise 11 şüpheli yakalandı.