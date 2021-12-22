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Giriş Tarihi: 22.12.2021 23:04

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpek küçük kız çocuğuna saldırdı

DHA
Gaziantep’te pitbull cinsi 2 köpek küçük kız çocuğuna saldırdı

Gaziantep'te 4 yaşındaki bir kız çocuğu, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırması sonucu ağır yaralandı. Acil Serviste yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan küçük kızın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gaziantep'te bulunan Beştepe Mahallesi'nde evinin bulunduğu site içerisinde oyun oynayan Asiye Ateş, ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından beslenilen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı.

ÇOCUĞUN ÇIĞLIKLARINA KOMŞULARI YETİŞTİ

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuğun çığlıklarına komşuları yetişti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan küçük Asiye, Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Serviste yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye, ameliyata alındı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, pitbull cinsi köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından koruma altına alındı. Köpekleri besleyen biri kadın 3 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpek küçük kız çocuğuna saldırdı
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