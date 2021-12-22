Grevdeki işçiler CHP ilçe binasını işgal etti

Belediye İş Sendikası'na üye yaklaşık 300 personel, 60 gündür Bakırköy Belediye Binası önünde 'Sıfır Zam' dayatması nedeniyle yaptıkları greve devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP tarafından yönetilen belediyelerde personele en düşük 4 bin 500 lira verileceğini iddia etmesine rağmen Bakırköy'de grevde olan işçiler, çözümün bir parçası olmayan CHP Genel Merkezi'ne tepki gösterdi.

İşçiler haklı taleplerini görmezden gelen anlayışa 'dur' demesi gereken kişilerin başta il ve ilçe başkanı olmak üzere siyasi sorumluluğu olan herkes olduğunu belirterek, CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı'nı işgal etti.