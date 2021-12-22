HAVELSAN’ın milli yazılımı ilk kez bir tatbikatta kullanıldı

Türkiye dışında Romanya ve Yunanistan'ın katıldığı tatbikatta, Cezayir ve Bahreyn gözlemci olarak görev aldı.

VTS Yazılımı, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi için geliştirildi. Sistem sayesinde, gemilerle etkileşim en üst seviyede tutulacak, boğazlardaki tüm gemi trafik hareketlerini milli bir sistemle izlemek, organize etmek ve yönetmek mümkün olacak.