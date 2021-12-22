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Giriş Tarihi: 22.12.2021 16:56

PKK’nın gerçek yüzünü gören teröristler kaçıyor! 2021 yılında 200 terörist teslim oldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK’nın gerçek yüzünü gören teröristler kaçıyor! 2021 yılında 200 terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK’nın gerçek yüzünü gören 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim olmasıyla birlikte 2021 yılında bu sayı 200’e ulaştı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

200 TERÖRİST TESLİM OLDU

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2021 yılında örgüte katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 200'e yükseldi.

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PKK’nın gerçek yüzünü gören teröristler kaçıyor! 2021 yılında 200 terörist teslim oldu
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