Sağlık Bakanı Koca Şanlıurfa’da

Bir dizi incelemede bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti il başkanı Abdurrahman Kırıkçı, ilçe belediye başkanları ve kura kurum müdürleri karşılandı.

Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Koca , Valilik girişinde şeref defterini imzaladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in makamında ağırladığı Koca ve beraberindekiler, Şanlıurfa'nın sağlık alanındaki yatırımları, ihtiyaçlar ve talepler hakkında görüş alışverişinde bulundular.