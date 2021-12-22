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Giriş Tarihi: 22.12.2021 12:01

Sağlık Bakanı Koca Şanlıurfa'da

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sağlık Bakanı Koca Şanlıurfa’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

Bir dizi incelemede bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti il başkanı Abdurrahman Kırıkçı, ilçe belediye başkanları ve kura kurum müdürleri karşılandı.

Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Koca , Valilik girişinde şeref defterini imzaladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in makamında ağırladığı Koca ve beraberindekiler, Şanlıurfa'nın sağlık alanındaki yatırımları, ihtiyaçlar ve talepler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

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Sağlık Bakanı Koca Şanlıurfa'da
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