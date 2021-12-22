SON DAKİKA: MSB, ’Hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz’ diyerek duyurdu: 10 terörist etkisiz...

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri yer aldı.
BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 10 TERÖRİST ETKİSİZ
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettileri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettileri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2021
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/kZeyxCgTjL