Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: MSB, 'Hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz' diyerek duyurdu: 10 terörist etkisiz...
Giriş Tarihi: 22.12.2021 11:12 Son Güncelleme: 22.12.2021 11:15

SON DAKİKA: MSB, 'Hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz' diyerek duyurdu: 10 terörist etkisiz...

SON DAKİKA: MSB, ’Hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz’ diyerek duyurdu: 10 terörist etkisiz...

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimindeki 10 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettileri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz!" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri yer aldı.

BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 10 TERÖRİST ETKİSİZ

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettileri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA: MSB, 'Hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz' diyerek duyurdu: 10 terörist etkisiz...
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