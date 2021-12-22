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Giriş Tarihi: 22.12.2021 09:54 Son Güncelleme: 22.12.2021 10:20

Ticaret Bakanı Muş duyurdu! 462 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Muş duyurdu! 462 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürbulak Gümrük kapısında 462.5 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Son dakika haberi: Gürbulak Gümrük kapısında 462.5 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Muş açıklamasında: "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462,5 kg sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Ticaret Bakanı Muş duyurdu! 462 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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