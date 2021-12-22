Ticaret Bakanı Muş duyurdu! 462 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberi: Gürbulak Gümrük kapısında 462.5 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayı Ticaret Bakanı Mehmet Muş sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Muş açıklamasında: "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462,5 kg sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462,5 kg sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 22, 2021
Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum.