‘Türkiye’nin gücünü görmezden geldiler’

Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı"nda konuştu: Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde tek bir hedefe odaklandık. Türkiye
'yi küresel ekonominin yeni kazananı yapmakta kararlıyız. Son dönemde kurlar üzerinden yaptıkları yorumlarla Türkiye ekonomisinin gücünü görmezden gelenlerin, ülkemizi serbest piyasa rejiminden, temel iktisattan kopuk gibi göstermeye çalışanların Türk
ekonomisine nasıl açıktan düşmanlık ettiğini hep beraber izledik. Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan, kendilerine 'ekonomist' diyen ukalalar herhalde anlamıştır diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
da sosyal medya paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir. Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı" ifadelerini kullandı. ANKARA