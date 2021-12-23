ABD yalanladı ama ABD’li diplomatın pasaportu ortaya çıktı

Yapılan araştırmalarda R.S. isimli kişinin kaçmaya çalışırken kullandığı pasaportun ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda diplomat olarak görevli olan David J.K. isimli şahsa ait olduğu belirlenmişti.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YALANLADI AMA...
Haberlerin çıkmasından sonra yabancı haber ajansları ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdıkları pasaportu sattığı iddia edilen ve tutuklanan ABD vatandaşının diplomat olmadığını açıkladı.
DİPLOMATİK PASAPORTU ORTAYA ÇIKTI
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yalanlama ise David J.K.,'nin kullandığı diplomatik pasaportu ortaya çıktı.
Pasaporttaki bilgilere göre 23 Eylül 1988 yılında Suriye doğumlu olan diplomatın pasaportunun 18 Mayıs 2021 tarihinde aldığı ve 17 Mayıs 2026 yılına kadar geçerlilik süresinin olduğu görülüyor