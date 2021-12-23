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Giriş Tarihi: 23.12.2021 12:46

ABD yalanladı ama ABD’li diplomatın pasaportu ortaya çıktı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
ABD yalanladı ama ABD’li diplomatın pasaportu ortaya çıktı

Almanya’ya gitmek isteyen Suriyeli bir yolcuya kendisine ait hususi pasaportu 10 bin dolar karşılığında satarken İstanbul Havalimanı’nda yakalanan ABD’li diplomat David J.K.,’nın diplomatik pasaportu ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Kasım'da pasaport kontrol noktasında yapılan kontrollerde, Almanya'ya gitmek isteyen Suriye uyruklu R.S.,'nin başka bir kişiye ait pasaportla yurtdışına çıkmaya çalıştığı tespit edilmişti.



Yapılan araştırmalarda R.S. isimli kişinin kaçmaya çalışırken kullandığı pasaportun ABD'nin Beyrut Konsolosluğu'nda diplomat olarak görevli olan David J.K. isimli şahsa ait olduğu belirlenmişti.



ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YALANLADI AMA...
Haberlerin çıkmasından sonra yabancı haber ajansları ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdıkları pasaportu sattığı iddia edilen ve tutuklanan ABD vatandaşının diplomat olmadığını açıkladı.



DİPLOMATİK PASAPORTU ORTAYA ÇIKTI
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yalanlama ise David J.K.,'nin kullandığı diplomatik pasaportu ortaya çıktı.



Pasaporttaki bilgilere göre 23 Eylül 1988 yılında Suriye doğumlu olan diplomatın pasaportunun 18 Mayıs 2021 tarihinde aldığı ve 17 Mayıs 2026 yılına kadar geçerlilik süresinin olduğu görülüyor

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ABD yalanladı ama ABD’li diplomatın pasaportu ortaya çıktı
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