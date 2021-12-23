Başkan Erdoğan’dan, Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin duayen ismi, musiki sanatçısı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.