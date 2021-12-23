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Giriş Tarihi: 23.12.2021 14:12 Son Güncelleme: 23.12.2021 14:15

Başkan Erdoğan'dan, Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı

AA
Başkan Erdoğan’dan, Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden klasik Türk müziği sanatçısı ve bestekar Alaeddin Yavaşca için başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin duayen ismi, musiki sanatçısı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan, Alaeddin Yavaşca için taziye mesajı
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