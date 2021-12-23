Fatma Şahin’den pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş’in ailesine ziyaret!

Küçük kızın babası ve Halası ile bir süre sohbet eden Şahin, "Süreç boyunca ailemizin yanında olacağız. Kendilerine her türlü desteği sağlayacağız. Bu konuda sağlık bakanlığımızın valimizin ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işbirliği ile süreç içerisindeyiz" diye konuştu.