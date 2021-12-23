Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanlığından Can Ataklı'nın iftiralarına sert yanıt
Giriş Tarihi: 23.12.2021 16:28 Son Güncelleme: 23.12.2021 16:34

Hazine ve Maliye Bakanlığından Can Ataklı'nın iftiralarına sert yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığından Can Ataklı’nın iftiralarına sert yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP yandaşlığı ile bilinen Korkusuz Gazetesi Yazarı Can Ataklı'nın köşe yazısındaki iftiralara sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu mesnetsiz iddiaların Türkiye Ekonomi Modelini itibarsızlaştırma ve piyasalarda olumsuz algı oluşturma amacı taşıdığı belirtildi. Bakanlık, gerekli adli işlemlerin de başlatılacağını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığından, Korkusuz Gazetesi köşe yazarı Can Ataklı'nın mesnetsiz iftiralarına ilişkin açıklama geldi. Bakanlık, "23.12.2021 tarihinde Korkusuz Gazetesi köşe yazarı Can Ataklı tarafından aktarılan ifadelere ilişkin bir açıklama yapılması gerekli görülmüştür." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Gazetecilik ilkeleri ile asla bağdaştırılamayacak, gerçeklerle yakından uzaktan ilgisi olmayan bu köşe yazısındaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

MEDYA TETİKÇİLİĞİDİR

Kamuoyunda vesayet rejimi savunuculuğu dahil birçok yalan ve iftira dolu yazıları ile gündeme gelen Can Ataklı'nın, dezenformasyon odaklı kaleme aldığı bu iddialar, Türkiye Ekonomi Modelini itibarsızlaştırma, piyasalarda ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacı taşımaktadır.

Söz konusu bu yazı en hafif tabir ile "medya tetikçiliğidir"

Hayal dünyasını, yalanlarla ve kurgu senaryolarla köşesine taşıyan bu kişi hakkında gerekli adli işlem başlatılacaktır.

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Hazine ve Maliye Bakanlığından Can Ataklı'nın iftiralarına sert yanıt
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