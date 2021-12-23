Hazine ve Maliye Bakanlığından Can Ataklı’nın iftiralarına sert yanıt

MEDYA TETİKÇİLİĞİDİR

Kamuoyunda vesayet rejimi savunuculuğu dahil birçok yalan ve iftira dolu yazıları ile gündeme gelen Can Ataklı'nın, dezenformasyon odaklı kaleme aldığı bu iddialar, Türkiye Ekonomi Modelini itibarsızlaştırma, piyasalarda ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacı taşımaktadır.

Söz konusu bu yazı en hafif tabir ile "medya tetikçiliğidir"

Hayal dünyasını, yalanlarla ve kurgu senaryolarla köşesine taşıyan bu kişi hakkında gerekli adli işlem başlatılacaktır.