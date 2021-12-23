İBB’den yüzde 160 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbulkart vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yaptı. İndirimli İstanbulkartların vizeleme ücreti 13 lira oldu.

İstanbul öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin toplu taşımalarda kullandığı indirimli İstanbulkart'ların her yıl vizeleme adı altında güncellenmesi yapılıyor. Belirli tarihler arasında gerçekleşen vizeleme işlemlerini yaptırmayan kişilerin kartlarının indirim geçerliliği ortadan kaldırılarak tam kart haline çevriliyor. Vizesiz indirimli İstanbulkart'lardan tam kart ücreti alınıyor.



YÜZDE 160 ZAM YAPILDI





Aralık ayında yapılan vizeleme işlemleri öncesinde İstanbulkart tarafından abonelere uyarı mesajı atılıyor. Gönderilen kısa mesajda, 2021'de 5 lira olan vizeleme ücretinin yüzde 160 zam yapılarak 13 liraya çıkarıldığı görüldü.





Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Öğrenci İstanbulkart'ınızın indirimli son kullanım tarihi 31.12.2021'dir. İndirimli tarifenizi kullanmaya devam etmek için yılsonuna kadar 13 TL karşılığında vizeleme işlemi yapmanız gerekiyor. Bu işlemi biletmatiklerden veya İstanbulkart Mobil'den yapabilirsiniz. Yılsonuna kadar vizeleme işlemi yapmasanız bile 2022 yılı içinde dilediğiniz zaman yapabilir, indirimli tarifenizi yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz."

İstanbulkart'ın internet sitesine de ayrıca zamlı fiyat tarifesi eklendi.