İMKON: Fahiş fiyat artışları hızla normal seviyelerine düşürülmeli

İMKON'dan yapılan açıklamada, Türk inşaat sektörünün çatı kuruluşu niteliğindeki konfederasyon tarafından, 17-19 Aralık'ta "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için çalışıyoruz" temalı "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı" gerçekleştirildiği ve etkinliğin sonuç bildirgesinin hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, bildirgenin detaylarına yer verildi.

Kovid-19 salgınının yanı sıra döviz kurları ve ekonomide yaşanan gelişmelerin Türkiye'de inşaat sektöründe fiyat artışlarına yol açtığı, 250'ye yakın alt tedarikçi sektörün de gelişmelerden etkilendiği vurgulanan bildirgede, "Hükümetimizden beklentimiz, ekonomide yaşanan bu olumlu süreçte, hiç vakit kaybetmeden iç piyasalarda kur artışı ve enflasyonla izah edilemeyen stokçuluğa ve fırsatçılığa dayalı fahiş fiyat artışları hızla normal seviyelerine düşürülmeli ve Türkiye inşaat sektörü ve diğer sektörlerde duran çarklar yeniden çalışmaya başlamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik tedbirlerin ve döviz kurlarında yaşanan düşüşün Türkiye ekonomisini olumlu etkilediğine işaret edilen bildirgede, bu etkinin temel inşaat malzeme fiyatlarına da anlık yansımasının sağlanması gerektiği kaydedildi.

Bildirgede, vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılması için temel inşaat malzemelerine KDV indirimi, tapu harçları indirimi, arsa üretim desteği gibi teşvikler sağlanması istendi.

Yeşil sertifikalı binaların yaygınlaşması, çevresel ve iklimsel projelerde Türkiye inşaat sektörünün paydaş olarak görülmesi ve çalışmalara dahil edilmesi gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan düşük faiz, yatırım, üretim, istihdam ve ihraca yönelik ekonomi modeli ve yol haritasıyla birlikte döviz kurlarının hızla düşmesini ve Türkiye ekonomisinin normale dönmesini son derece olumlu karşılıyor ve destekliyoruz. Yeni ekonomi modeli ile ekonomide istikrar ve büyüme hedeflerine hızla ulaşılacağı düşüncelerimizle İMKON ve sektör paydaşı olarak, daha büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu hükümet ve kamuoyuyla paylaşıyoruz."

Bildirgede, sektörel yapılanma ve sorunların çözümü amacıyla "Müteahhitler Meslek Odası" kurulması talep edilirken, kamu müteahhitlerinin devam eden işlerinde fiyat farkı ve fesih kararnameleri çıkarılması, kamu ve özel sektör yüklenicilerine malzeme tedarik sorunlarından kaynaklı ek süre verilmesi, yapı müteahhitleri sınıflandırmasından kaynaklı sorunların da bir an önce giderilmesi gerektiği kaydedildi.