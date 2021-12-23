Osman Kavala için kritik tarih belli oldu! Tutukluluk durumu...

Osman Kavala'nın İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada en son 26 Kasım'da duruşma yapılmış, mahkeme heyeti oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Avukatlar tarafından bu karara yapılan itirazı ise İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Aralık'ta reddetmişti. Kavala'nın bir sonraki duruşması 17 Ocak'ta yapılacak. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre tutuklu bir sanığın ayda bir dosyasının incelenmesi ve tutukluluk durumunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Kavala'nın yargılaması yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti bugün Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesini değerlendirecek. Heyet, "tahliye" veya "tutukluluk halinin devamı" yönünde bir karar verecek.

ÇARŞI GRUBU İLE BİRLİKTE YARGILANIYOR

Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde beraat etmiş, istinaf mahkemesi beraat kararını bozmuştu. 2'nci kez yapılan yargılamada önce Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'e İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 15 Temmuz davası birleşmiş, ardından dava 13. Ağır Ceza Mahkemesinde 35 Çarşı üyesinin yargılandığı dava ile birleştirilmişti.

Beşiktaş Spor Kulübünün taraftar grubu olan Çarşı üyelerinin Gezi Parkı olayları nedeniyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada ise tüm sanıklar "darbe teşebbüsü", "örgüt" ve "izinsiz gösteri" suçlarından beraat etmiş, mahkeme 35 Çarşı üyesinden 4'üne patlayıcı madde ve silah bulundurma suçundan ceza vermişti. Yargıtay 18 Mart'ta Çarşı sanıkları ile Gezi olaylarını organize ve finanse ettiği öne sürülen Kavala ve ekibi arasında irtibat bulunduğunu belirterek, bu davaların birleştirilip birleştirilmeyeceğine bakılmadan karar verilmesini bozma gerekçesi yapmıştı.

Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı