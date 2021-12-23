Kilis’te PKK’lı bir terörist yakalandı

Merkez ilçeye bağlı Küplüce köyü bölgesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; yasa dışı yollardan Suriye'ye geçiş yapmak için Kilis iline geleceği bilgisi alınan ve icra edilen operasyon sonucunda yakalanan Suriye uyruklu M.A. isimli terör örgütü üyesi, TEM ŞubeMüdürlüğü'nce işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi