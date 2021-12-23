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Giriş Tarihi: 23.12.2021 19:32

Kilis’te PKK’lı bir terörist yakalandı

İBRAHİM GÜNEŞ
Kilis’te PKK’lı bir terörist yakalandı

Suriye'den illegal yollarla ülkeye giriş yapmaya çalışan PKK/YPG'li terörist Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Merkez ilçeye bağlı Küplüce köyü bölgesinde, Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek etkisiz hale getirilmesi maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; yasa dışı yollardan Suriye'ye geçiş yapmak için Kilis iline geleceği bilgisi alınan ve icra edilen operasyon sonucunda yakalanan Suriye uyruklu M.A. isimli terör örgütü üyesi, TEM ŞubeMüdürlüğü'nce işlemlerinin tamamlanmasını müteakip sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi

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Kilis’te PKK’lı bir terörist yakalandı
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