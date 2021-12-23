Menemen şehitlerini unutmadı

Yıldıztepe'deki şehitlikte düzenlenen anma töreni, Kubilay Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Tören mangasının saygı atışı eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşmanın yapıldığı törende, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz'ın, Anıt özel defterinin imzalanmasının ardından Kubilay anısına yapılan 15. Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Kubilay Ailesi'nin fertleriyle hatıra fotoğrafı çektiren protokol üyelerinin, okunan duanın ardından şehitlikteki mezarlara karanfil bırakmasıyla resmi tören sona erdi. Törene Kubilay ailesinin yanı sıra; Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Ege Ordusu Komutan Vekili Tuğgeneral Kadircan Kottaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, komutanlar, gaziler ve muhtarlar katıldı. Şehitlikteki anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.





RESİM SERGİSİ İLGİ GÖRDÜ





Anma programı kapsamında Kubilay Kültür Merkezi'nde gazeteci araştırmacı Oktay Özengin'in "Kubilay Tarihi Fotoğraf Sergisi" düzenlendi. Sergiye Kubilay ailesi ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.