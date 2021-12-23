Milletvekili Ök: TBMM’de tarihi bir reforma imza attık

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün ÖK kanun tasarısı hakkında lehte söz alarak; Bu düzenlemenin tarihi bir reform olduğunu, AK Parti'nin 19 yıldır vatandaşlarının yararını gözeten çalışmalar yaptığının altını çizdi. Milletvekili Ök, muhalefet Milletvekillerinin bugüne kadar ücretlerin vergilendirmesinde AK Parti'nin hiçbir şey yapmadığını, mecbur kalındığı için düzenleme yapıldığını söylemesi üzerine; "AK Parti olarak iktidara geldiğimiz 2002 yılında gelir vergisinde en alt dilim vergi oranı %20 idi. Yani düşük gelirli bir kişi bile %20 oranında vergi ödüyordu. Fon payı ile birlikte bu oran %22'ye çıkıyordu. 2003 yılında yaptığımız düzenlemeyle alt dilim vergi oranında %25 indirim yaptık ve en alt dilim vergi oranını %15'e indirdik. 2008 yılında hayata geçirdiğimiz 'Asgari Geçim İndirimi' ile de ücretli çalışan vatandaşlarımızın maaşlarındaki vergi yükünü daha da azalttık.Böylece asgari ücretle çalışan; Bekar bir kişinin üzerindeki efektif vergi yükü %5,25 seviyesine indi. Evli 3 çocuklu bir kişinin üzerindeki efektif vergi yükü %1,45 seviyesine indi. Görüldüğü gibi sessiz devrimlerin öncüsü olan AK Parti, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın üzerindeki vergi yükünü %20'lerden yüzde bir buçuk (%1.50) seviyesine indirmiştir. Şu anda yaptığımız tarihi reform niteliğindeki düzenleme ile de asgari ücreti vergi dışı bırakıyoruz" dedi.



SON YILLARDAKİ EN YÜKSEK ZAM





Son yıllarda yapılan yüzde 50'lik en yüksek zamla asgari ücrete 4253 Lira 39 kuruşa yükselttiklerini söyleyen Ök, "Ayrıca memurlarımız dâhil tüm çalışanların asgari ücret kadarki gelirlerini de vergiden muaf tutuyoruz. Yine bu düzenleme ile işverenlerimizi de 450 liralık bir yükten kurtarmış oluyoruz. Tüm çalışanlarımıza, memurlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu. Kanun düzenlemesinin diğer maddeleri ise şu şekilde; 6446 Sayılı Enerji Piyasası Kanunu uyarınca yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi amacıyla, Meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olan muafiyet sınırını 20 kilovata çıkarılmasını öngörmektedir. Teklifin bir diğer maddesi; Yapılan düzenlemeyle Savunma Sanayi projelerine yönelik teslimlerde uygulanan KDV istisnasının kapsamını genişletiyor. 2002 yılında %20 olan Savunma Sanayi yerlilik oranı şuan %80 seviyelerine ulaşmıştır. Yine 2002 yılında 66 adet savunma projesi yürütülürken şuan 800'e yakın savunma projesi yürütülmektedir. Yine bir diğer madde de ise; Dünyada yaşanan enerji fiyat dalgalanmalarından dolayı, BOTAŞ'ın nakit yönetiminde sorun yaşamaması amacıyla; şirketin Ticaret Bakanlığı tahsil dairelerine olan borçlarının, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilebilmesine imkan sağlanmaktadır. Kısaca; BOTAŞ ithal edilen doğal gazı maliyetinin 4'te 1 fiyatına hane halkına satmaktadır. Tüm dünyada artan enerji fiyatlarından vatandaşımızı mağdur etmemek için sosyal devlet anlayışı gereği yapılan bu uygulamadan dolayı BOTAŞ 2021 yılında 40 milyar lira seviyesinde görev zararına uğramıştır. BOTAŞ'ın içinde bulunduğu bu sıkıntıya çözüm sağlamak amacıyla da bu düzenleme yapılmaktadır. Kanun Teklifinin iki maddesi ise sosyal devlet olma ilkesi gereği yapılan düzenlemelerdir. Düzenlemeyle, Belediyelerin ve Büyükşehir Belediyelerin, toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere, ücretsiz veya indirimli yararlanma karşılığında belirli kriterler gözetilerek gelir desteği yapabilmesi amaçlanmaktadır. Kanun Teklifinin son maddesinde ise; Kamu üniversite hastanelerinin salgın döneminde artan harcamalarına destek olunması ve bu sayede kamu üniversite hastanelerinin finansal sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır" dedi.



TEŞEKKÜR EDİYORUM





Milletvekili Ök ayrıca ''Başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletimizin yararına olan 13 maddelik bu kanun teklifini sunan İbrahim Aydemir Vekilimize, katkı sağlayan tüm Milletvekili arkadaşlarımıza, Bakanlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum'' açıklamasında bulundu.