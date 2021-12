MÜSİAD, iş dünyasını iklim kriziyle topyekün mücadeleye davet etti

Zirve başlığı 'Fark Et' olarak belirlenen MÜSİAD Vizyoner'21, iklim krizinden dijital dönüşüme ve girişimci ekosistemine kadar pek çok konuyu ele aldı. Vizyoner'21, 'İklimi Fark Et' başlığıyla daha güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için yenilenebilir enerji dönüşümünün önemine dikkat çekti.

İş dünyasını iklim kriziyle topyekün mücadeleye davet eden MÜSİAD, 'Sürdürülebilir Yenilenebilir Enerji', 'Yeşil Yakıt Projeksiyonu', 'Karbon Salımı Düşük ya da Sıfır Enerji Üretimi', 'Döngüsel Ekonomi', 'Enerjinin Dijitalleşmesi' ve 'Paris İklim Anlaşması için Sanayi Dönüşümüne Uygun Politikalar' başlıklarına dikkat çekti. MÜSİAD Visyoner'21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül, "MÜSİAD olarak sorumluluklarımızın farkındayız. Sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji dönüşümlerini hedefimize alarak manifestomuzun altına imzamızı attık" açıklamasında bulundu.

'İKLİMİNİN GELECEĞİ BİRKAÇ ÜLKENİN MENFAATİNDEN DAHA ÖNEMLİ'

Vizyoner 21'de konuşma yapan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "İklimler değişiyor, küresel ısınma hayatımızı etkiliyor. MÜSİAD yaratılmış her canlının kaliteli ve adil yaşam hakkı olduğuna, dünya ikliminin geleceğinin birkaç ülkenin menfaatinden daha önemli olduğuna inanır. 11 binin üzerindeki üyesini bu sürece hazırlamak ve Türkiye'nin iklim politikasında rol üstlenmek için aşağıdaki konu başlıklarındaki dönüşüme öncü olacağını beyan eder" dedi.

MÜSİAD'ın yayınladığı 10 maddelik İklim Manifestosu şu şekilde:

*Yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir bir şekilde artarak kullanımını destekliyor, genel merkezimizde yeşil enerjiden üretim sağlayarak net sıfır emisyon yolunda ilerleyeceğimizi açıklıyoruz.

*Yeşil hidrojen, yeni nesil batarya, karbon yakalama ve yenilenebilir gaz teknolojilerinin geliştirilmesi için MÜSİAD ekosisteminde çalışmalar yapacağız.

*Döngüsel ekonomi ile bir endüstriyel atığın diğeri için ham madde veya enerji olacak şekilde endüstriyel simbiyozun artırılmasını ve organize sanayi bölgelerinde yeşil üretime geçişte üyelerimiz ile birlikte destek vereceğiz.

*Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu için sanayicilerimize yönelik farkındalık çalışmaları yapacağımızı bildiriyor, enerji verimliliği veri tabanı oluşturulmasını destekliyoruz.

*Türkiye'nin gittikçe azalan su kaynaklarının verimli kullanılması için tarımda salma sulamaya alternatifleri ve sanayide döngüsel su kullanımına yönelik her türlü çalışmanın destekçisi olacağımızı bildiriyoruz.

*Sıfır atık politikasını destekliyor, MÜSİAD'ın üyelerini iklim değişikliğinin etkilerine karşı sürekli bilgilendirileceğini, gerçekleştireceği her organizasyonu ve sivil toplum çalışmalarını karbon salımı açısından değerlendirerek aksiyon alacağını açıklıyoruz.

*İklim değişikliği süreci ile ülkemiz için iklim diplomasisinin öneminin arttığının farkında olarak, MÜSİAD'ın yurt dışı ve yurt içi tüm platformların iklim diplomasimizin geliştirilmesi için devletimiz tarafından yapılacak her çalışmaya destek sağlayacağız.

*Türkiye'de Emisyon Ticaret Sisteminin şartlara uygun altyapı ile oluşturulmasını talep ediyoruz.

*Milyonlarca insanın yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalabileceğini ve iklim mültecisi olabileceğini görüyor, MÜSİAD'ın uluslararası misyonu ile iklim mülteciliği çalışmaları yürüteceğimizi beyan ediyoruz.

*Dünyada yüzde 30'a varan küresel gıda israfının azaltılması için MÜSİAD değerlerinden hareketle devlet politikası oluşturulmasını talep ediyor ve politikaya koşulsuz destek sağlayacağımızı açıklıyoruz.