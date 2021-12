MÜSİAD’tan iklim manifestosu! Gıda israfını azaltacak devlet politikasına koşulsuz destek

MÜSİAD Vizyoner' 21 adlı zirvede "Dijitali Fark Et", "İklimi Fark Et", "Girişimi Fark Et" ve "Dönüşümü Fark Et" alt başlıklarıyla güncel sorunlar masaya yatırıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, zirvede Türkiye'nin günden güne 4 mevsim olma özelliğini kaybettiğine işaret ederek "İstanbul'un ortasında hortum çıkabiliyor ya da Antalya'ya görülmemiş bir şekilde kar düşebiliyor" dedi. Asmalı, MÜSİAD'ın yaratılmış her canlının kaliteli ve adil yaşam hakkı olduğuna, dünya ikliminin geleceğinin birkaç ülkenin menfaatinden daha önemli olduğuna inandığını söyledi. Asmalı şöyle dedi: MÜSİAD, küresel ortalama yüzey sıcaklığının +1,5°C ile sınırlanmasını planlayan küresel iklim değişikliği politikasını tüm dünya ülkelerine adaletli ve eşit uygulanarak sürdürülebilir bir geleceğe geçiş sağlaması şartıyla destek vermektedir.

MÜSİAD Visyoner'21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül ise "MÜSİAD olarak sorumluluklarımızın farkındayız" mesajı verdi. İşte MÜSİAD'ın iklim manifestosu:

SIFIR ATIK PROJESİNE TAM DESTEK

· Yenilenebilir enerjinin sürdürülebilir bir şekilde artarak kullanımını destekliyor, genel merkezimizde yeşil enerjiden üretim sağlayarak net sıfır emisyon yolunda ilerleyeceğimizi açıklıyoruz.

· Yeşil hidrojen, yeni nesil batarya, karbon yakalama ve yenilenebilir gaz teknolojilerinin geliştirilmesi için MÜSİAD ekosisteminde çalışmalar yapacağız.

· Döngüsel ekonomi ile bir endüstriyel atığın diğeri için ham madde veya enerji olacak şekilde endüstriyel simbiyozun artırılmasını ve organize sanayi bölgelerinde yeşil üretime geçişte üyelerimiz ile birlikte destek vereceğimizi açıklıyoruz.

· Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu için sanayicilerimize yönelik farkındalık çalışmaları yapacağımızı bildiriyor, Enerji verimliliği veri tabanı oluşturulmasını desteklediğimizi beyan ediyoruz.

· Türkiye'nin gittikçe azalan su kaynaklarının verimli kullanılması için tarımda salma sulamaya alternatifleri ve sanayide döngüsel su kullanımına yönelik her türlü çalışmanın destekçisi olacağımızı bildiriyoruz.

· Sıfır atık politikasını destekliyor, MÜSİAD'ın üyelerini iklim değişikliğinin etkilerine karşı sürekli bilgilendirileceğini, gerçekleştireceği her organizasyonu ve sivil toplum çalışmalarını karbon salımı açısından değerlendirerek aksiyon alacağını açıklıyoruz.

· İklim değişikliği süreci ile ülkemiz için iklim diplomasisinin öneminin arttığının farkında olarak, MÜSİAD'ın yurt dışı ve yurt içi tüm platformların iklim diplomasimizin geliştirilmesi için devletimiz tarafından yapılacak her çalışmaya destek sağlayacağımızı beyan ediyoruz.

· Türkiye'de Emisyon Ticaret Sistemi'nin şartlara uygun altyapı ile oluşturulmasını talep ediyoruz.

· Milyonlarca insanın yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalabileceğini ve iklim mültecisi olabileceğini görüyor, MÜSİAD'ın uluslararası misyonu ile iklim mülteciliği çalışmaları yürüteceğimizi beyan ediyoruz.

· Dünyada yüzde 30'a varan küresel gıda israfının azaltılması için MÜSİAD değerlerinden hareketle devlet politikası oluşturulmasını talep ediyor ve politikaya koşulsuz destek sağlayacağımızı açıklıyoruz