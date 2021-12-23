Pitbull kafa kemiklerini bile parçalamış

Hastane Başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, Asiye'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek, minik kızın beyin dokusunda, yüzünde, kulağında ve boyun kısmında ciddi hasarlar tespit edildiğini açıkladı.

Asiye'nin baş ve boyun kısımlarından ciddi yaralar aldığını belirten Tahmazoğlu, "Baş bölgesindeki yaralar biraz daha derin. Kafa kemiklerinde kırıklar mevcut. Saç derisinde doku kayıpları söz konusu. Hastaneye geldiğinde şuuru kapalıydı. Şu anda durumu biraz daha iyi. Dünden bu yana birtakım operasyonlar geçirdi. Köpek ısırığı beyin dokusuna kadar işlediği için birtakım sıkıntılar var. Şu anki süreç kritik, 3-4 gün daha yoğun bakımda kalacak" konuştu.

Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutiklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, "22 Aralık 2021 tarihinde İlimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu A.A isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.