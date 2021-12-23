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Giriş Tarihi: 23.12.2021 18:55

SAK ekiplerinden 15 bin öğrenciye afet bilinci ve farkındalık eğitimi

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SAK ekiplerinden 15 bin öğrenciye afet bilinci ve farkındalık eğitimi

Silivri’de eğitim gören öğrencilere yönelik başlattığı afet bilinci ve farkındalık eğitimlerine devam eden Silivri Arama Kurtarma ekibi, şu ana kadar 38 okulda yaklaşık 15 bin öğrenciye afetler öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekilleriyle ilgili bilgiler verdi.

Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Silivri Arama Kurtarma (SAK) ekibi, afetlerin yarattığı olumsuzluklarla mücadele etmek amacıyla ilçede eğitim gören öğrencilere yönelik başlattığı afet bilinci ve farkındalık eğitimlerine devam ediyor.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında; Silivri'de bulunan 38 okulda yaklaşık 15 bin öğrenciye deprem, sel, yangın, heyelan ve çığ gibi afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekilleriyle ilgili bilgiler verildi. Afet Koordinasyon Sorumlusu Uğur Tozlu öncülüğünde, eğitici eğitmenlik belgesine sahip 17 SAK personeli tarafından verilen eğitimler ile öğrencilerin afetlere karşı daha da bilinçli hale getirilmesi ve afetlerin yıkıcı etkilerinin azaltılması hedefleniyor.

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SAK ekiplerinden 15 bin öğrenciye afet bilinci ve farkındalık eğitimi
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