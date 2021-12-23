Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

SURIYE'NİN kuzeyindeki Barış Pınarı
bölgesine sızmaya çalışan 13 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen Suriye
'nin kuzeyindeki bölgede kalabalık PKK'lı terörist grubun ağır silahlarla bölgeye sızmaya çalıştıkları tespit edildi. Fırtına obüsleri ile bölge ateş altına alındı. Operasyonda teröristlerden 13'ü silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı
'ndan (MSB) yapılan açıklamada, tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristlerin hak ettikleri şekilde cezalandırılmasına devam edildiği belirtildi.