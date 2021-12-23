Silivri’de mobil sıfır atık toplama araçları göreve başlıyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde devam eden sıfır atık kampanyasına destek olmak amacıyla önemli bir adım. Attı.

'Gelecek nesillere daha temiz bir doğa ve daha yaşanabilir bir kent bırakmak' vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında yepyeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Atıkları kaynağında ayrıştırmayı hedefleyen Silivri Belediyesi, mahalle muhtarları ile belirlenen atık getirme noktalarında görev yapmak üzere 3 adet mobil sıfır atık toplama aracı, 1 adet acil müdahale aracı ve 1 adet denetim aracını vatandaşların hizmetine sunuyor. Konutlarda oluşan kâğıt-karton, plastik, metal, cam ambalaj atıkları, atık pil, elektrikli-elektronik atık ve bitkisel atık yağların toplanacağı mobil araçlar sayesinde atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetlerinin doğru bir akış ile sürdürülmesine katkı sağlanacak. İnşası tamamlanmak üzere olan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ile koordineli bir şekilde çalışacak olan mobil sıfır atık toplama araçları, oluşturulan program doğrultusunda belirli gün ve saatlerde Silivri'nin 35 mahallesinde vatandaşların hizmetinde olacak.