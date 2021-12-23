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Giriş Tarihi: 23.12.2021 18:04

Şoför yolcuya bıçak çekti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Şoför yolcuya bıçak çekti

İstanbul Ataşehir'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılması üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Ataşehir'de İETT'ye bağlı 34 JK 1228 plakalı özel halk otobüsünün şoförü, bir yolcuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, yerinden kalkan şoför bıçakla yolcunun üzerine yürüdü.

Şoförün otobüsün içinde bıçakla hareket etme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde şoförün yolcuyla tartışması, bıçakla otobüsün arka tarafına hareket etmesi, yolcuya "in aşağıya" diye bağırması, bir süre sonra ise otobüsü hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Polis ekipleri, görüntülerin sosyal medya üzerinden yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

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Şoför yolcuya bıçak çekti
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