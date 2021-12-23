Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan belediye başkanlarına sokak hayvanları çağrısı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcamam Kampı'nda gündeme ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, sahipsiz hayvanlarla ilgili belediye başkanlarına çağrıda bulundu ve "Lütfen ön alın." dedi.
SAHİPSİZ HAYVANLARLA İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI
Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değil, barınaklar olduğunu unutmamamız lazım. Büyükşehirlerimiz olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza sesleniyorum. Sahipsiz hayvanlar için lütfen ön alın.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
İNSAN İÇİNE ÇIKACAK YÜZLERİ KALMAYACAK
Bu ara bir 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan, iftira. O iftira attıkça, o yalan söyledikçe yargı da sağ olsun kararlarını olumlu şekilde veriyor. O ajanslara yaptıkları ödemelerin haddi hesabı yok. Yapılmamış işlerin, hizmetlerin propagandasından başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Bizim yaptığımız işleri kendilerine malederek 1 yıl idare ettiler, 2. yıl makyajlar dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren bunların insan içine çıkacak yüzleri varsa, kalmayacaktır. Balık baştan kokar misali, genel başkanlarına bakıp akıbetlerini kestirmek mümkündür.- Şanlıurfa'da çiftçiye bedava elektrik vereceğim demiş.
KILIÇDAROĞLU'NA 'BEDAVA ELEKTRİK' TEPKİSİ
CHP Genel Başkanı için şu örnek bile yeterlidir. CHP Genel Başkanı Şanlıurfa'ya gitmiş, esip gürlemiş. Sözü tarıma getirip belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava yapalım demiş. Çiftçilerimizin yoğun elektrik kullandığı Adana, Hatay gibi şehirler sizin belediyelerinizin yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava. Elinizi tutan mı var. Elektriklerin belediye ile ilgisinin olmaması... Elektriği belediyeler mi veriyor. İkinci sorun belediyelerin böyle bir görevinin bulunmaması.
KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇIKLAMASI
Malatya, Elazığ, İzmir'de ciddi depremler yaşadık. Karadeniz'de sel felaketleriyle karşılaştık. Akdeniz ve Ege'de etkili olan orman yangınlarıyla yüzleştik. Denizlerimizi işgal eden müsilaj tehdidine maruz kaldık. Bu tehditlerin hepsine müdahale ettik. Zararların tazmini çalışmalarına başladık. Bizzat şahsım, arkadaşlarım arazideydik. 1 yıla kalmadan depremde ve selde yıkılan evlerin yerine yenilerini inşa ettik. Denizleri temizledik, ormanlar için çalışmalara başladık.SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Bedava Elektrik' göndermesi: Hatay, Adana CHP'de! Oralarda yapsana...