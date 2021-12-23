Son dakika haberi | Başkan Erdoğan’dan belediye başkanlarına sokak hayvanları çağrısı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İNSAN İÇİNE ÇIKACAK YÜZLERİ KALMAYACAK

Bu ara bir 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan, iftira. O iftira attıkça, o yalan söyledikçe yargı da sağ olsun kararlarını olumlu şekilde veriyor. O ajanslara yaptıkları ödemelerin haddi hesabı yok. Yapılmamış işlerin, hizmetlerin propagandasından başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Bizim yaptığımız işleri kendilerine malederek 1 yıl idare ettiler, 2. yıl makyajlar dökülmeye başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren bunların insan içine çıkacak yüzleri varsa, kalmayacaktır. Balık baştan kokar misali, genel başkanlarına bakıp akıbetlerini kestirmek mümkündür.- Şanlıurfa'da çiftçiye bedava elektrik vereceğim demiş.