Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü
Giriş Tarihi: 23.12.2021 10:13 Son Güncelleme: 23.12.2021 10:18

Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü

AA
Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü

Son dakika haberi | Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kar yağışı uyarısı gelmişti. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini artırdı. İstanbul adeta beyaza büründü. İşte son dakika haberinin detayları...

Meteoroloji'inin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşti. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yer yer kuvvetleniyor.....

Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüye büründü. Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken, Başakşehir'deki yoğun yağış nedeniyle yol kenarlarında beyaz örtü oluştu. Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

ARAÇLARIN ÜZERİNDE KAR BİRİKTİ

Esenyurt'ta da hafif etkili olan kar yağışı nedeniyle araçların üzerinde kar birikti.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Bu arada vatandaşlar, kar manzarasıyla fotoğraflar çektirdi.

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Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü
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