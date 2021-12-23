Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü

Meteoroloji'inin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gerçekleşti. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yer yer kuvvetleniyor.....

Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüye büründü. Çamlıca, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sarıyer'in yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken, Başakşehir'deki yoğun yağış nedeniyle yol kenarlarında beyaz örtü oluştu. Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.

ARAÇLARIN ÜZERİNDE KAR BİRİKTİ

Esenyurt'ta da hafif etkili olan kar yağışı nedeniyle araçların üzerinde kar birikti.

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü İstanbul'da belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Bu arada vatandaşlar, kar manzarasıyla fotoğraflar çektirdi.