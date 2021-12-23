Türk toprakları sığınanlar için huzur limanı olmuştur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı
Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs
başta olmak üzere Filistin
meselesinde atılacak adımlar, sadece Filistinlilerin değil, İsrail
'in de güvenlik ve istikrarına katkı yapacaktır. Gerek İsrail Cumhurbaşkanı sayın Herzog, gerekse Başbakan sayın Bennett ile yeniden canlanan diyaloğumuzu bu bakımdan önemsiyorum. Türkiye-İsrail ilişkileri bölgemizin istikrarı ve güvenliği bakımından hayatidir" dedi. Başkan Erdoğan, "Türk
toprakları tarih boyunca dünyanın farklı bölgelerinden zulüm görmüş Yahudiler'in sığınacakları bir huzur limanı olmuştur" diye konuştu.