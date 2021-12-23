Haberler Gündem Haberleri Türk toprakları sığınanlar için huzur limanı olmuştur
Giriş Tarihi: 23.12.2021

Türk toprakları sığınanlar için huzur limanı olmuştur

ANKARA
Türk toprakları sığınanlar için huzur limanı olmuştur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kudüs başta olmak üzere Filistin meselesinde atılacak adımlar, sadece Filistinlilerin değil, İsrail'in de güvenlik ve istikrarına katkı yapacaktır. Gerek İsrail Cumhurbaşkanı sayın Herzog, gerekse Başbakan sayın Bennett ile yeniden canlanan diyaloğumuzu bu bakımdan önemsiyorum. Türkiye-İsrail ilişkileri bölgemizin istikrarı ve güvenliği bakımından hayatidir" dedi. Başkan Erdoğan, "Türk toprakları tarih boyunca dünyanın farklı bölgelerinden zulüm görmüş Yahudiler'in sığınacakları bir huzur limanı olmuştur" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk toprakları sığınanlar için huzur limanı olmuştur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA