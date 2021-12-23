Yerli aşı acil kullanım onayı aldı! Turkovac’ta seri üretim başladı

Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac için acil kullanım onayı alındığı, Başkan Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle Şanlıurfa'dan Türkiye'ye ve dünyaya duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisinde Turkovac'ın dolum, etiketleme ve ambalajlama işlemlerini kamuoyuyla paylaşarak "Yerli inaktif Kovid-19 Turkovac aşımız bugün itibarıyla acil kullanım onayı almış durumda" sözleriyle müjdeyi duyurdu.
Bakan Koca, Başkan Erdoğan'a hitaben yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Şanlıurfa'da üretim yapılan merkezlerimizden birindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş oldu. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Kovid-19 aşısı üreten bugün itibarıyla 9 ülkeden biri olduk.
Şu an dolum tesislerinin olduğu alandayız. Şu an dolum, etiketlenme ve ambalajlanma olan noktadayız. Dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması burada yapılıyor, üretim bugün başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi Turkovac'ın başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletimizin başarısıdır" dedi.
DÜNYANIN EN BÜYÜK AŞI MERKEZİ GELİYOR:
Koca, Başkan Erdoğan'ın "Vatandaşımız hastanelerde kendi aşımızı ne zaman olacak?" diye sorması üzerine, "Tetkikleri halen yapılıyor olacak. Gelecek hafta tetkiklerinin biteceğini ümit ediyoruz. Gelecek hafta sonundan itibaren başta şehir hastanelerimiz olmak üzere yaygın kullanıma geçmiş olacağız" diye yanıtladı. Bakan Koca ayrıca, Ankara'da havaalanı yakınlarındaki yerde 50 bin metrekare kapalı alanı bulunacak dünyanın en büyük kapasiteli aşı Ar-ge ve üretim merkezi projesinin gelecek yıl bitirilmek üzere ihale sürecinin başladığını da söyledi.
MİLLETİMİZE VE TÜM İNSANLIĞA HAYIRLI OLSUN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan de törende özetle şunları söyledi: Turkovac'ın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Aşının geliştirilmesinde ve üretiminde görev alan herkesi tebrik ediyorum. Dünyayı iki yıldır kasıp kavuran Kovid-19 salgınına karşı bilinen en etkili tedbir olan aşının, Türkiye'de üretilebilir hale gelmesi önemli.
Üstelik bu aşının tamamen kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmiş, patenti bize ait olan bir ürün olması çok daha anlamlıdır. Uzun bir çalışma ve hazırlık döneminin ardından gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen Turkovac aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür. Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum.
Bu vatandaşlarımızı, en kısa sürede randevularını alarak Turkovac aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Biz bazıları gibi aşı ve ilaç hasisliği yapan bir ülke değiliz. Salgın döneminde maske başta olmak üzere elimizdeki tıbbi malzemeleri dünyada 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşla paylaştık. Diğer yerlerden aldığımız aşılardan bir kısmını da acil ihtiyaç duyan kimi dost ülkelere gönderiyoruz. Turkovac'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Turkovac aşımızın, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.
HATIRLATMA DOZUNDA EN ETKİLİSİ BİZİM AŞIMIZ
Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara "Turkovac'ı hatırlatma dozu olarak kullanıldığımızda antikor düzeyinde 4 kat daha fazla artış gördük. Bu en etkili olan aşının bizimki olduğunu gösterdi.
Hastaneye yatan, yoğun bakıma ihtiyaç duyan hiç hastamız olmadı. Karşılaştırmalarda bizim aşımızın uygulandığı herkesin tam cevap verdiğini gördük. Bu veriler değerlendirildikten sonra acil kullanım onayı alındı. Aşımız Türkiye'de ve dünyada kullanılabilir hale geldi" dedi.