AK Parti’den açıklama: Bir gecede bütün tezleri çöktü

İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Kızılcahamam kampı değerlendirmesinde yaptığı açıklamalar;

SOKAK HAYVANLARI İÇİN SEFERBERLİK

Sokak hayvanları konusunda sayın Cumhurbaşkanımızın sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız yoğunlaşacak.

YEŞİL DEVRİME DEVAM

Yeşil devrim, yatay mimari, kentlerin kendi doku ve kültürüne sahip çıkabilmesi açısından da kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Belediyelerimizin bu anlamda çok farklı ve kapsamlı yaklaşımları oldu. Bu açıdan çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

AK PARTİLİ BELEDİYELER PANDEMİ SINAVINI GEÇTİ

Pandemiye dönük de güçlü çalışmalar yaptık. AK Parti belediyeleri yine son derece güçlü bir şekilde vatandaşımızın yanında oldu ve dünyanın içinden geçtiği bu sınavı başarılı bir şekilde geçti.

Bu açıdan bakıldığında son derece verimli bir Kızılcahamam kampı olduğunu söyleyebiliriz. Seçimlere doğru giderken hem genel hem de yerel seçimlerin zamanında yapılması, herhangi bir şekilde erken seçim olmaması yönündeki politikamızla her an hazır olma ve canla başla çalışmalarımızı güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASİ RÜŞVETİ "SAÇMALIKLAR DİZİSİ!"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun (Şanlıurfa'ya eletriği bedava verme vaadi) konusu bir diziye dönüşmeye başladı. Senaryosu, oyunculuğu kötü olan bir dizi maalesef. Tabi siyasi açıdan rüşvet ve şantaj arasında sallandırılan ve etikle bağdaşmayacak bir tutum. Siz bize şu kadar oy verirseniz biz de şunu getireceğiz gibi yaklaşımlar siyasetçiyi mahcup etmesi gereken açıklamalar olduğunu belirtmek isterim. O zaman madem böyle bir şey yapacaksınız elinizdeki belediyelerde yapın. Ayrıca bu konu belediyelerin yetki ve görev alanında da değil. Bu yaklaşımın bir saçmalıklar dizisi olarak son noktası konulmuştur.

GÜÇLÜ EKONOMİ MANİFESTOSU İLE BİR GECEDE BÜTÜN TEZLERİ ÇÖKTÜ

Dolarda düşüş yaşanmıştır, vatandaşın mevduatını koruyacak güçlü bir manifesto duyurulmuştur. İstihram, üretim eksenli yeni bir çalışma ortaya konulmuş ve entegre bir politika güçlü bir şekilde yürütülecek. Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin bey de açıkladı. Bir gecede bütün tezleri çökenlerin ertesi gece başka tezlerle ortaya çıkması çok tartışmaya değer değil.