Başkan Erdoğan, müjdeyi canlı yayında verdi! TURKOVAC’a yoğun ilgi var

"AŞIMIZ KORUYUCU ETKİSİNİ İSPAT ETTİ"

TURKOVAC aşısıyla beraber aşı üretebilen 9 ülkeden biri olduğumuzu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Aşımızın hem etkinliğini hem de güvenilirliğini test ettik ve emin olduktan sonra insanlığın kullanımına sunduk. Aşımız tüm insanların kullanımı için üretiliyor. İthal ürün olması nedeniyle yerli aşımızı bekleyen bir grup vatandaşımız olduğunu biliyor, görüyoruz. Bu vatandaşlarımız her ne kadar yersiz de olsa endişelerinden sıyrılıp aşılarını gönül rahatlığıyla olmalıdır. Aşımız koruyucu etkisini ispat etti." dedi.