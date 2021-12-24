Başkan Erdoğan’dan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı net mesaj: Sonuçları ağır olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün A Haber- ATV- A Para - A News ortak canlı yayınına katıldı. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan özellikle fahiş fiyat artışı ve stokçulukla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
"VATANDAŞIMIZ EZİLMEYECEK, BUNA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
Hazine Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığına talimat verdiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, "Burada kontrollerimizi sıklaştıracağız ve asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşımızı spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla birlikte vicdan sahibi olan bütün market, süper market, zincir marketlerin şimdi aynı hızla bu etiketleri indirmeleri lazım. Aksi takdirde atılması gereken adımları atacağız. Burada vatandaşımız ezilmeyecek, buna fırsat vermeyeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan: Fırsatçılara göz açtırmayacağız | Video
"FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
Fiyat indirimlerinin hızla yapılmadığı takdirde bakanlıkların devreye gireceğini ve tüm imkanlarla mücadele edileceğini vurgulayan Başkan Erdoğan, "İnsanlarımızı rahatsız etmelerine izin vermeyeceğiz. Vatandaşımızı fahiş fiyat karşısında yalnız bırakmayacağız. Bu süreci devlet olarak yakından takip ediyoruz. Ticaret Bakanlığımız denetimlerini sıkı bir şekilde yapıyor. Özellikle sebze meyve fiyatlarına yönelik 9 büyük şehirde 10 toptancı haline denetim gerçekleştirildi. Tüm bu denetimlerimiz fahiş fiyat artışlarını tespit etmek için yapılıyor. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Bu noktada kararlıyız." ifadelerine yer verdi.
"TENEZZÜL ETMEYİN, SONUÇLARI AĞIR OLACAKTIR"
Başkan Erdoğan açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Stokçuluk yapanlara yönelik çalışmalar Meclis'te tamamlanmak üzere. Bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız. Vatandaşımızı mağdur eden hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz. Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır."
AMACI DIŞINDA KULLANILAN KREDİLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Ülkemizde de küresel ekonomik yavaşlamanın ve salgının olumsuz etkilerini gidermek üzere çeşitli tedbirleri uygulamaya aldık. Üretimin ve istihdamın devam etmesi için hem bireylerin hem şirketlerin krediye ulaşım imkânını sağladık. Ancak bazılarının farklı harcamalarda bunu kullandıklarını biliyoruz. Amacı dışında kullanılan kredilere ilişkin olarak ilgili kurumlarımız gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Bunda da kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.