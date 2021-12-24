Başkan Erdoğan’dan fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı net mesaj: Sonuçları ağır olacak

"TENEZZÜL ETMEYİN, SONUÇLARI AĞIR OLACAKTIR"

Başkan Erdoğan açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Stokçuluk yapanlara yönelik çalışmalar Meclis'te tamamlanmak üzere. Bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız. Vatandaşımızı mağdur eden hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz. Üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır."

AMACI DIŞINDA KULLANILAN KREDİLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ



Ülkemizde de küresel ekonomik yavaşlamanın ve salgının olumsuz etkilerini gidermek üzere çeşitli tedbirleri uygulamaya aldık. Üretimin ve istihdamın devam etmesi için hem bireylerin hem şirketlerin krediye ulaşım imkânını sağladık. Ancak bazılarının farklı harcamalarda bunu kullandıklarını biliyoruz. Amacı dışında kullanılan kredilere ilişkin olarak ilgili kurumlarımız gerekli değerlendirmeleri yapıyor. Bunda da kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.