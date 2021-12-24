Bakan Kurum’dan belediye başkanlarına müjde: Çevre için 30 milyarlık finansman paketi...

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca Kızılcahamam'da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Kurum, 81 şehir, 972 ilçede yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan 12 bin 700 kalem çevre ve şehircilik yatırımı başlattıklarını ve projelerin büyük bölümünü tamamladıklarını söyledi. Kurum, 1 milyar lira tutarındaki projelerin çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı.
BELEDİYE BAŞKANLARINA MÜJDE
Uluslararası finans kuruluşlarından sağladıkları kredi ve hibe portföyünü 3 milyar euronun üzerine çıkardıkları bilgisini de paylaşan Kurum, belediye başkanlarına müjde vererek, "İller Bankamızla yerel yönetimlerimiz için; Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle 30 milyar liralık finansman paketini 2022 yılının ilk yarısında belediyelerimize sunuyoruz. Siz şehirlerimize değer katacak projelerinizi hazırlayın, biz de tüm imkânlarımızı belediyelerimiz için seferber edelim" dedi.
"YEŞİLE YAPILAN YATIRIMDAN RAHATSIZ OLAN BİR MUHALEFET VAR"
Sosyal belediyeciliğin ve gönül belediyeciliğinin adresinin AK Parti olduğunu vurgulayan Kurum, "Karşımızda ise, şehirlerin geleceğine dair herhangi bir kaygısı, derdi olmayan; sadece algı ve reklamlarla milletimizi aldatmaya çalışan bir zihniyet var. Dün 'beton, beton' diyenler, bugün şehirlerimizin en değerli yerlerine yaptığımız yeşil yatırımlardan, millet bahçelerinden dahi rahatsız oluyorlar. Yani karşımızda, yeşile yapılan yatırımdan rahatsız olan bir muhalefet var. İstanbul'da 39 ilçemizde yüzlerce projemiz var, Ankara'da ilçe belediyelerimizle birlikte hayata geçirdiğimiz projelerimizle şehircilik devrimi gerçekleştiriyoruz. Yine İzmir'in en büyük dönüşüm projesini biz yapıyoruz, bunların bitirdikleri tek bir projesi yok" dedi.
"3 MİLYAR 157 MİLYON DOLARLIK PAKETİ 3 YIL İÇİNDE KULLANACAĞIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na taraf olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, Bakan Erdoğan'ın liderliğinde yapılan etkin müzakereler sonucunda uluslararası kuruluşlarla mutabakata varıldığını ve 3 milyar 157 milyon dolarlık iklim destek paketini açıkladıklarını belirterek belediye başkanlarına şu çağrıyı yaptı:
"Bu kaynağı, yeşil kalkınmayı destekleyen tüm sektörlerde, 3 yıl içinde kullanacağız. Bu bağlamda belediye başkanlarımıza çağrım; iklim değişikliği ve yeşil kalkınma projelerinizi hazırlayın, var olan projelerinizi geliştirin ve Bakanlığımıza başvurun. Biliyorsunuz, belediyelerimize iklim değişikliği ve sıfır atık birimlerini kurma imkânını getirdik. Şu ana kadar 159 belediyemiz birimlerini oluşturdu. Şubat ayında, bu birimlerin kurulmasını zorunlu hâle getireceğiz. Bir an önce tüm belediyelerimizden birimlerini kurmalarını bekliyoruz."
Salda Gölü, kendine hayran bıraktırıyor | Video
SALDA GÖLÜ'NDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM
Toplantıda Salda Gölü'nün büyük değişimini anlatan bir video da izletildi. Videoda bölgeyi ziyaret eden kişilerin görüşlerine yer verilirken, bir vatandaşın, "Salda gölü çok güzel. Manzarası çok güzel, sakin, huzurlu ve sessiz, insana huzur veren bir şekilde insanı da rahatlatıyor. İki yıl önce de gelmiştik eşimle birlikte. O zamanda merak etmiştik, şimdide bir daha tekrar uğramak istedik. İki yıl önce gediğimizde araçlar salda gölüne çok yakın duruyordu. Ama şu an geldiğimiz zaman korumaya alınmış ve kimse içeriye giremiyor. Elektrikli araçlar ile buraya kadar geldik. Seyir terası yapılmış. Çevre düzenlemesi çok güzel olmuş. İki yıl öncesi ile bu yılı karşılaştırdığım zaman iyi ki böyle bir düzenleme yapılmış diyorum. Emine hanım iyi ki gelmiş. İyi ki bu düzenleme yapılmış ki gelecek nesillere de en azından bu doğa harikası aktarılabilecek sayesinde. Yoksa daha fazla yıpranıp daha fazla bozulabilirdi bu çevre diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.