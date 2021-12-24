Bakan Kurum’dan belediye başkanlarına müjde: Çevre için 30 milyarlık finansman paketi...

"Bu kaynağı, yeşil kalkınmayı destekleyen tüm sektörlerde, 3 yıl içinde kullanacağız. Bu bağlamda belediye başkanlarımıza çağrım; iklim değişikliği ve yeşil kalkınma projelerinizi hazırlayın, var olan projelerinizi geliştirin ve Bakanlığımıza başvurun. Biliyorsunuz, belediyelerimize iklim değişikliği ve sıfır atık birimlerini kurma imkânını getirdik. Şu ana kadar 159 belediyemiz birimlerini oluşturdu. Şubat ayında, bu birimlerin kurulmasını zorunlu hâle getireceğiz. Bir an önce tüm belediyelerimizden birimlerini kurmalarını bekliyoruz."

Salda Gölü, kendine hayran bıraktırıyor | Video

SALDA GÖLÜ'NDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Toplantıda Salda Gölü'nün büyük değişimini anlatan bir video da izletildi. Videoda bölgeyi ziyaret eden kişilerin görüşlerine yer verilirken, bir vatandaşın, "Salda gölü çok güzel. Manzarası çok güzel, sakin, huzurlu ve sessiz, insana huzur veren bir şekilde insanı da rahatlatıyor. İki yıl önce de gelmiştik eşimle birlikte. O zamanda merak etmiştik, şimdide bir daha tekrar uğramak istedik. İki yıl önce gediğimizde araçlar salda gölüne çok yakın duruyordu. Ama şu an geldiğimiz zaman korumaya alınmış ve kimse içeriye giremiyor. Elektrikli araçlar ile buraya kadar geldik. Seyir terası yapılmış. Çevre düzenlemesi çok güzel olmuş. İki yıl öncesi ile bu yılı karşılaştırdığım zaman iyi ki böyle bir düzenleme yapılmış diyorum. Emine hanım iyi ki gelmiş. İyi ki bu düzenleme yapılmış ki gelecek nesillere de en azından bu doğa harikası aktarılabilecek sayesinde. Yoksa daha fazla yıpranıp daha fazla bozulabilirdi bu çevre diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.