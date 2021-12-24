Çok sayıda terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu!

Aralarında FETÖ ve PKK üyelerinin de olduğu 771 terör örgütü mensubunun Türkiye'deki mal varlığına el konulması kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararla birlikte; 454 FETÖ üyesinin, 108 PKK'lının, 1 tüzel kişinin, 119 dini istismar eden terör örgütleri üyesinin, 89 sol terör örgütü mensubunun Türkiye'deki mal varlığı donduruldu.

"KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI"

Yayınlanan kararda "6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, aynu Kanun'un 3 üncü ve 4 üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.