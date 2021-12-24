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Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:38

Çok sayıda terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu!

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Çok sayıda terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu!

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla; 454 FETÖ üyesinin, 108 PKK’lının, 119 dini istismar eden terör örgütleri üyesinin, 89 sol terör örgütü üyelerinin Türkiye’deki mal varlığı donduruldu.

Aralarında FETÖ ve PKK üyelerinin de olduğu 771 terör örgütü mensubunun Türkiye'deki mal varlığına el konulması kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararla birlikte; 454 FETÖ üyesinin, 108 PKK'lının, 1 tüzel kişinin, 119 dini istismar eden terör örgütleri üyesinin, 89 sol terör örgütü mensubunun Türkiye'deki mal varlığı donduruldu.

"KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI"

Yayınlanan kararda "6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, aynu Kanun'un 3 üncü ve 4 üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Çok sayıda terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu!
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