Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’in yaş gününü kutladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i telefonla aradı.

Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarılı şekilde geliştiği vurgulanan görüşmede, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceği ifade edildi.

Erdoğan ve Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin gelişimine yönelik bazı konuları da müzakere etti.