Dün gece meydana gelen ev yangınından acı haber geldi

Dün gece saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan Atilla Korkaz'a ait 2 katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşularının yangını görüp polis ve itfaiyeye haber verdiler. Evde bulunan tüplerin patlaması sonucu yangın kısa sürede evi sardı. Bu arada dışarda olan ve evin yandığını öğrenip olay yerine gelen Atilla Korkmaz evde eşinin olduğunu bildirdi. Yangının tüm evi sarması ve yıkılma riskini nedeniyle itfaiye ekipleri anca yangını 24 Aralık Cuma günü saat 14.00 sıralarında tamamen söndürdükten sonra eve girebildiler. Eve giren ekipler yaptıkları incelemede Hatice Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Yaşamını yitiren Hatice Korkmaz otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay hakkında soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.