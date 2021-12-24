Haberler Gündem Haberleri Dün gece meydana gelen ev yangınından acı haber geldi
Giriş Tarihi: 24.12.2021 20:45 Son Güncelleme: 24.12.2021 20:46

Dün gece meydana gelen ev yangınından acı haber geldi

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Dün gece meydana gelen ev yangınından acı haber geldi

Karabük'ün Kayabaşı Mahallesinde dün gece saatlerinde Atilla Korkmaz’a ait 2 katlı evde çıkan yangından bugün acı haber geldi. Ekipler evin çökme riski nedeniyle yangında mahsur kalarak yaşamını yitiren Hatice Korkmaz’ın cesedine 14 saat sonra ulaşabildiler.

Dün gece saatlerinde Kayabaşı Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde bulunan Atilla Korkaz'a ait 2 katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Komşularının yangını görüp polis ve itfaiyeye haber verdiler. Evde bulunan tüplerin patlaması sonucu yangın kısa sürede evi sardı. Bu arada dışarda olan ve evin yandığını öğrenip olay yerine gelen Atilla Korkmaz evde eşinin olduğunu bildirdi. Yangının tüm evi sarması ve yıkılma riskini nedeniyle itfaiye ekipleri anca yangını 24 Aralık Cuma günü saat 14.00 sıralarında tamamen söndürdükten sonra eve girebildiler. Eve giren ekipler yaptıkları incelemede Hatice Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Yaşamını yitiren Hatice Korkmaz otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay hakkında soruşturma başlatılırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dün gece meydana gelen ev yangınından acı haber geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA