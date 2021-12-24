Elazığ’daki ’Tırpan’ operasyonunda çok sayıda silah ve eklenti ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Elazığ'ın aralarında bulunduğu 27 ilde organize suç örgütleri ile örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik 'Tırpan Operasyonu' başlatıldı.

Operasyon kapsamında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin belirlenen ikamet, iş yeri ve depolarına eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 10 ruhsatsız tabanca, 2 antika av tüfeği, 65 fişek, 12 tüfek fişeği, 7 mermi fişeği, 11 boş kovan, çok sayıda ateşli silah yapılabilecek şekilde 58 adet tabanca gövde ve parçaları, 17 el yapımı tabanca namlusu, 27 adet çeşitli ebatlarda şarjör gövdesi, kurusıkı tabancaların namlusunu açmada kullanılan CNC cihazı, spiral ve taşlama makineleri ve matkap ile bir aracın aküsüne zulalanmış vaziyette 2 kilo 48 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler A.H. (30) ve İ.B.(39) gözaltına alınırken operasyon çalışmaları devam ediyor.