Evin camını kıran polis aileyi kurtardı!

Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik bir aile, polisin camı kırmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt Mahallesi 1760 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Ünlü ailesinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eve giremeyince bu defa polisten yardım istendi. Eve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ancak bir polis memuru itfaiyeyi beklemeden evin camını kırarak içeriye girdi. Polislerle birlikte eve giren diğer ekipler, anne Zeliha, baba Yaşar ve çocukları Galip Ünlü'yü bir odada baygın şekilde buldu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen Ünlü ailesinin üyeleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.